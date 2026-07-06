Что произошло в Приморье к утру 7 июля

Точная сумма требований к застройщику составила 976 581 166 рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Строительная фирма в Приморье получила иск почти на миллиард рублей. Это связано со срывом строительства цеха для самолетов «Байкал».

Дорожные камеры в Приморье зафиксировали более 800 тысяч нарушений. Такая политика дает свои плоды – смертность в ДТП в регионе снизилась на 20 процентов.

8 июля в Приморском крае впервые пройдет Всероссийский свадебный фестиваль, в котором примут участие местные жители и гости из других регионов.

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