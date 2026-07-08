Что произошло в Приморье к утру 9 июля

Пропавший вертолет ищут более 100 спасателей МЧС. Фото: предоставлено «КП»

В Приморском крае продолжаются поиски вертолета «Робинсон», который пропал еще 21 июня. В масштабной операции задействованы более 100 спасателей. Корреспондент «КП – Владивосток» подготовила эксклюзивный материал о ходе поисков и основных версиях исчезновения вертолета.

Жителям Приморья рассказали о коварном и опасном заболевании – меланоме. Главный патологоанатом края Евгений Коцюрбий отметил, что этот вид злокачественной опухоли быстро дает метастазы и плохо поддается лечению на поздних стадиях.

Врачи в Приморье во время проведения операции 60-летней пациентке столкнулись с редким осложнением. Выяснилось, что кишечник пациентки полностью перекрывал крупный желчный камень. Операция прошла успешно, женщину уже выписали из больницы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.