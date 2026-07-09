Что произошло в Приморье к утру 10 июля

В деле об изъятии имущества у Лазарева и его семьи поставили точку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Имущество экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева и его семьи окончательно отойдет в собственность государства. Такое решение вынес Приморский краевой суд, и оно вступило в законную силу.

В Приморье ужесточили приговор троим мигрантам, в июне 2024 года изнасиловавшим 22-летнюю девушку в бухте Лазурная. Участники преступления получили по восемь с половиной лет лишения свободы. Их уже направили в колонию общего режима для отбывания наказания.

В Уссурийске в парке «Радужный» утонули две девушки. На месте работают сотрудники МЧС и прокуратуры. Третью девушку спали работники базы и передали медикам.

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