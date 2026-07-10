Что произошло в Приморье к утру 11 июля

Будущую маму экстренно госпитализировали и обследовали Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке произошел случай, который можно назвать настоящим чудом – женщина на 30-й неделе беременности выпала из окна на седьмом этаже и отделалась царапинами. По словам будущей мамы, ей не спалось, она решила протереть окно и поскользнулась. Сейчас 28-летняя женщина находится под постоянным наблюдением врачей, ее малышу также ничего не угрожает.

Две утонувшие 9 июля в водоеме Уссурийска девушки были родными сестрами. Младшая из них в этот день праздновала свое совершеннолетие. Их подругу успели спасти отдыхающие. Как девушки оказались в воде – предстоит выяснить следствию.

Во Владивостоке почти на сутки задержали авиарейс, который должен был лететь в Иркутск через Благовещенск и Читу. Пассажиры вынуждены провести ночь в аэропорту в ожидании вылета. Ситуацию контролирует транспортная прокуратура.

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