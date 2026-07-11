Что произошло в Приморском крае в ночь на 12 июля

Ребенок сломал бедро при падении с высоты собственного роста в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме семилетний мальчик, оступившись в собственной квартире, упал с высоты своего роста и ударился бедром. Родители не сразу обратили внимание на травму, но боль не проходила. Когда медики сделали снимок, выяснилось, что у ребенка закрытый перелом правой бедренной кости, потребовавший экстренной операции с титановыми фиксаторами.

Супертайфун BAVI, уже нанесший ущерб Тайваню, 15 июля может обрушиться на Приморье. Его точная траектория станет ясна 14 июля, когда циклон достигнет района китайского Даляня. Если тайфун повернет к Еврейской автономной области, Приморье заденут лишь сильные дожди, однако в случае движения на северо-восток регион накроют интенсивные осадки.

В Спасской городской больнице врач-офтальмолог Екатерина Дегтярева спасла зрение мужчине, который во время работы с турбинкой без защитных очков получил травму глаза металлической стружкой. Пациент обратился с сильной болью и слезотечением, опасаясь катастрофических последствий, но доктор ювелирно извлекла опасную частицу, не повредив ткани глаза.

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