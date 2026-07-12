Что произошло в Приморском крае в ночь на 13 июля

Человеческие останки возрастом 12 тысяч лет нашли в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье археологи совершили сенсационный прорыв, впервые найдя костные останки древнего человека возрастом около 12 тысяч лет. Это открытие отодвигает историю региона почти на 5,5 тысячи лет назад, поскольку предыдущей самой древней находке было всего 6,5 тысяч лет. Уникальную челюсть с двумя зубами обнаружили в пещере Ханкайская-1.

В Приморье суд взыскал с МВД почти 300 тысяч рублей в пользу женщины, чей отдых в Таиланде был испорчен из-за ошибки в загранпаспорте. На паспортном контроле документ признали недействительным из-за неверной машиночитаемой строки, паспорт аннулировали, а саму женщину поместили в камеру, пока ее сын ждал в отеле.

Во Владивостоке врачи Первой городской клинической больницы сохранили 34-летней женщине возможность стать мамой, удалив крупную миому матки через небольшие проколы. Пациентка объездила несколько клиник, но везде слышала один вердикт - радикальное удаление органа и бесплодие. Благодаря слаженной работе команды и лапароскопической операции миому полностью убрали, сохранив матку и все репродуктивные функции.

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