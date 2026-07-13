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НовостиОбщество13 июля 2026 21:00

Что произошло в Приморье к утру 14 июля

Оперативные службы работают на месте обрушения пирса в бухте Муравьиная
Юлия ЕФРЕМОВА
Пирс обрушился под ногами отдыхающих. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пирс обрушился под ногами отдыхающих. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Отдых жителей Приморья в бухте Муравьиная был омрачен серьезным происшествием. Там днем 13 июля обрушился пирс, который признали аварийным. В момент ЧП на пирсе находились люди, они упали в воду. В результате происшествия пострадали четыре человека, троих подростков госпитализировали и прооперировали. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело.

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного дома в Уссурийске. К сожалению, спасти его не удалось – малыш скончался в медицинском учреждении.

Во Владивостоке на двух девочек напали собаки. Одну из них животные покусали, она находится в медицинском учреждении. Прокуратура проводит проверку по факту этого происшествия.

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