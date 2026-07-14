Что произошло в Приморье к утру 15 июля

Врачи прооперировали пострадавшего мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Один из пострадавших при обрушении пирса в бухте Муравьиная мальчиков лишился пальца на ноге. Врачи заверили, что это обстоятельство не скажется негативным образом на его дальнейшей жизни.

Врачи Приморья спасли руку пациента после страшной травмы – его конечность повредил работающий перфоратор. Хирурги провели ювелирную операцию, в результате которой после восстановления мужчина сможет пользоваться рукой и вернуться к привычной жизни.

Центральная площадь Владивостока может обрести новый облик, в котором соединятся его история, архитектура и природный рельеф. Архитектурные бюро из России и зарубежья борются за право подарить «сердцу» Владивостока новую жизнь.

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