Что произошло в Приморье к утру 15 июля

Потоки воды размыли участки дорог в некоторых районах края. Фото: администрация Анучинского муниципального округа

Тайфун BAVI прошелся по Приморскому краю мощными ливнями – в регионе за сутки выпало 35 мм осадков. В некоторых районах Приморья потоки воды размыли дорогу, а ветер оборвал линии электропередач и повалил деревья.

Из-за тайфуна и его возможных отголосков во Владивостоке продлили режим повышенной готовности до 17 июля. Все необходимые службы будут работать в усиленном режиме.

В Приморье рыбаки сообщили о детеныше кита, который запутался в веревке. По словам очевидцев, животное специально приплыло поближе к людям, чтобы попросить их о помощи.

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