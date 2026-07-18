Что произошло в Приморье к утру 19 июля

Шутка про домашнее насилие обернулась скандалом для комика из Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке выступление стендап-комика Сергея Агафонова вызвало скандал после шуток о домашнем насилии. Местная жительница, которая ранее рассказала о двух годах побоев со стороны мужа, заявила, что услышала в монологе насмешку над собой и другими пострадавшими. Сам комик ответил, что не поддерживает насилие, а фрагмент выступления вырвали из контекста.

За один день на водоемах Приморья погибли два человека. В селе Хороль во время купания в искусственном водоеме утонул 38-летний мужчина, которого очевидцы вытащили на берег. Вечером в бухте Муравьиной погиб еще один мужчина 1972 года рождения. Спасатель доставил его на сушу и передал медикам, но спасти отдыхающего не удалось. Сейчас по обоим случаям идут проверки.

В Приморье завели уголовное дело о мошенничестве при вылове краба на 2,5 миллиарда рублей. По данным природоохранной прокуратуры, компания получила инвестиционные квоты на добычу биоресурсов, но не построила четыре обещанных краболовных судна. Кроме того, предприятие скрыло от Росрыболовства, что находится под контролем иностранного инвестора.

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