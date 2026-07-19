Что произошло в Приморском крае в ночь на 20 июля

Во время брачного сезона эта изящная белая цапля преображается Фото: Дмитрий Беляев, "Земля леопарда"/@amurleo_land

На юге Приморья, на острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике, для выведения потомства вновь поселилась редкая желтоклювая цапля. В брачный сезон эта изящная белая птица преображается: отращивает густой хохол, а её клюв становится ярко-желтым.

На Чукотке в селе Новое Чаплино пьяная женщина уговорила двух мальчиков-подростков покатать ее на своей машине. Она знала, что у них нет прав и опыта. Один из детей сел за руль, но не справился с управлением на трассе «Провидения - Новое Чаплино», и автомобиль перевернулся. В результате чего мальчик получил травмы средней тяжести.

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