Что произошло в Приморье к утру 21 июля

По факту гибели ребенка следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье нашли тело 11-летнего мальчика, утонувшего в притоке реки Уссури. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту его гибели, прокуратура контролирует ход расследования.

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