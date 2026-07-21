Что произошло в Приморье к утру 22 июля

Мальчик находился у воды без присмотра взрослых Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мальчик 2016 года рождения утонул в старом русле реки Раздольная в Уссурийском округе. Ребенок находился у воды без присмотра взрослых. Спасатели вытащили тело погибшего и передали его сотрудникам полиции.

В ЗАТО Фокино начали постепенно подавать воду в жилые дома. После обильных осадков 14-15 июля водохранилище загрязнилось, и на очистку системы водоснабжения потребовалась почти неделя.

Укус шершня обернулся для жителя Приморья сильнейшим отеком и реанимацией. Насекомое ужалило мужчину на дачном участке, и к приезду скорой он уже был в тяжелом состоянии. В настоящее время пациент проходит лечение, его жизни ничего не угрожает.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.