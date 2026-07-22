Что произошло в Приморье к утру 23 июля

Певица с удовольствием фотографировалась со своими поклонниками. Фото: предоставлено «КП»

Уроженка Приморья певица Bearwolf приехала во Владивосток на съемки своего нового клипа, который посвящен городу. Поклонников своего творчества она тоже пригласила поучаствовать в этом событии – все они должны были прийти на съемки в одежде черного цвета. О том, что происходило на съемках – в материале «КП».

Во Владивостоке 87 тысяч жителей остались без электричества днем 22 июля. Из-за аварии оказались обесточенными сразу две высоковольтные линии. На место сразу выехали ремонтные бригады, и некоторых абонентов перевели на резервные линии. К половине четвертого электроснабжение в городе полностью восстановили.

В Приморье подросток выпил восемь банок энергетика и запил их чашкой кофе. Так парень хотел справиться со стрессом после ссоры, но злоупотребление этими напитками привело его в больницу.

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