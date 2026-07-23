Что произошло в Приморье к утру 24 июля

Гадюки водятся лишь в нескольких округах Приморского края Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слухи о нашествии гадюк в Приморье оказались преувеличенными – герпетолог Ирина Маслова рассказала об этих неприятных пресмыкающихся. По словам специалиста, за последние 15 лет в крае не было зарегистрировано ни одной смерти от укуса гадюки.

Шесть детей погибли на водоемах Приморья с начала купального сезона – такую печальную статистику озвучили в краевом СК. Представители ведомства вышли на профилактические рейды с целью напомнить приморцам о правилах безопасности на реках и озерах.

В Приморье хирурги прооперировали мужчину с редчайшей врожденной аномалией – подковообразной почкой. У пациента орган был практически заполнен камнями, напоминающими своим видом кораллы. Камни из одной части почки мужчине удалили малоинвазивным методом – через прокол. Вскоре ему предстоит вторая операция.

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