Что произошло в Приморье к утру 25 июля

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
Жители Приморья по собственной неосмотрительности и по вине мошенников лишились в этом году уже более одного миллиарда рублей. Чаще всего жертвами интернет-мошенников становятся люди от 30 до 49 лет, а самой распространенной стала схема перевода денег на «безопасный счет».
Во Владивостоке прошла открытая репетиция циркового шоу «Пять континентов» (0+). Корреспондент «КП» побывал на представлении и смог своими глазами увидеть, как создаются яркие и запоминающиеся цирковые номера.
Жителю Владивостока удалили огромную грыжу нестандартным методом. Образование выросло до размеров 15 сантиметров. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
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