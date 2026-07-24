Что произошло в Приморье к утру 25 июля

Самой распространенной схемой мошенничества стал перевод денег на «безопасный счет» Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жители Приморья по собственной неосмотрительности и по вине мошенников лишились в этом году уже более одного миллиарда рублей. Чаще всего жертвами интернет-мошенников становятся люди от 30 до 49 лет, а самой распространенной стала схема перевода денег на «безопасный счет».

Во Владивостоке прошла открытая репетиция циркового шоу «Пять континентов» (0+). Корреспондент «КП» побывал на представлении и смог своими глазами увидеть, как создаются яркие и запоминающиеся цирковые номера.

Жителю Владивостока удалили огромную грыжу нестандартным методом. Образование выросло до размеров 15 сантиметров. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

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