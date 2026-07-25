Что произошло в Приморье к утру 26 июля

Суд отправил под стражу водителя квадроцикла после ДТП с ребенком в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Партизанском округе 7-летняя девочка получила тяжелые травмы после наезда квадроцикла. За рулем был 22-летний житель Хабаровска, у которого не было водительских прав. Ребенка госпитализировали, на молодого человека завели уголовное дело, а суд отправил его под стражу на месяц.

В Спасской городской больнице за один день помогли сразу двум маленьким пациенткам. 11-летняя девочка проглотила язычок от алюминиевой банки с соком, а 5-летняя малышка – две 10-копеечные монеты. Врач-эндоскопист извлек оба инородных предмета, и сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

В аэропорту Благовещенска появился новый сотрудник службы авиационной безопасности – 7-месячный корги по кличке Арчи. Щенка готовят к работе по проверке багажа и ручной клади, чтобы не допустить провоз запрещенных веществ. Сейчас с собакой занимаются кинологи, а сам Арчи проходит адаптацию в терминале.

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