Что произошло в Приморье к утру 27 июля

Штормовое предупреждение объявили в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке и по всему Приморскому краю ожидаются сильный дождь и ветер до 22 метров в секунду. Из-за циклона службы жизнеобеспечения перевели в режим повышенной готовности. Жителей просят не отдыхать у воды, не пользоваться маломерными судами и не оставлять машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.

Во Владивостоке полиция разыскивает мужчину, который напал на подростка на улице Ватутина и скрылся. Правоохранители начали проверку после публикации в социальных сетях. Пострадавшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести вреда здоровью.

В Артеме врачи прооперировали женщину с переломом ключицы после происшествия на железной дороге. Во время операции ей установили титановую пластину. Сейчас пациентка находится под наблюдением в стационаре, позже ее переведут на амбулаторное лечение.

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