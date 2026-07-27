Что произошло в Приморье к утру 28 июля

Конец июля в Приморье будет жарким, но дождливым Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики обещают жителям Приморья в конце июля неустойчивую погоду – жару и грозы с ливнями. Воздух в регионе прогреется до +33 градусов.

Ученые ДВФУ и ДВО РАН нашли на Камчатке уникального комара, который в последний раз встречался исследователям 98 лет назад – в Канаде в 1928 году. Ученые выяснили, что это редкое насекомое может обитать по обе стороны Тихого океана.

Жительница Приморья едва не лишилась жизни после того, как решила похудеть – сначала она голодала, а потом начала принимать популярный БАД. Внезапно состояние ее ухудшилось – на машине скорой помощи ее доставили в больницу, где сразу же положили в реанимацию. Спустя неделю пациентку выписали из медучреждения под наблюдение терапевта.

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