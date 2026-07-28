Что произошло в Приморье к утру 29 июля

Сотрудники СК проводят проверку по факту гибели Эдуарда Сандлера. Фото: пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю

В Приморье трагически погиб известный спортивный деятель – президент и главный тренер владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер. Трагедия произошла ночью 28 июля – гидроцикл Сандлера налетел на камни, а водитель погиб на месте до прибытия скорой помощи. В обстоятельствах смерти тренера разбирается следственный комитет.

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