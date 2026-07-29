Что произошло в Приморье к утру 30 июля

Подростки трудятся летом на благо родного города Фото: Ирина ФАСОВА.

Во Владивостоке сотни подростков проводят лето с пользой – не только отдыхают, но и зарабатывают деньги на свои мечты. Кто-то планирует потратить сбережения на новый компьютер, а кто-то – на услуги репетитора. Подробности – в эксклюзивном материале «КП».

Прощание с известным спортивным деятелем Приморья Эдуардом Сандлером состоится 31 июля в СК «Олимпиец». Напомним, тренер баскетбольного клуба «Динамо» погиб 28 июля во время катания на гидроцикле.

В Приморье двое подростков получили реальные сроки лишения свободы за теракт, устроенный на железной дороге по заданию «кураторов». Свою свободу они «продали» за 80 тысяч рублей, но денег не увидели, а оказались на скамье подсудимых.

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