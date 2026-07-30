Что произошло в Приморье к утру 31 июля

Депутаты переизбрали Константина Шестакова на должность мэра единогласно Фото: Андрей МИХАЙЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Константина Шестакова единогласно переизбрали на пост мэра Владивостока. На этой должности Шестаков будет находиться еще пять лет. Голосование проходило по новым правилам – главу муниципального образования выбирали большинством голосов местными представительными органами.

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