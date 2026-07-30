Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 21:02

Что произошло в Приморье к утру 31 июля

Константина Шестакова избрали мэром Владивостока еще на пять лет
Юлия ЕФРЕМОВА
Депутаты переизбрали Константина Шестакова на должность мэра единогласно

Депутаты переизбрали Константина Шестакова на должность мэра единогласно

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Константина Шестакова единогласно переизбрали на пост мэра Владивостока. На этой должности Шестаков будет находиться еще пять лет. Голосование проходило по новым правилам – главу муниципального образования выбирали большинством голосов местными представительными органами.

Юная жительница Приморья случайно выпила средство для очистки плит и получила серьезный химический ожог. Врачи оказали ей первую помощь и сказали родителям приехать на осмотр через две недели, но девочку привезли лишь через месяц. К этому времени она потеряла 15 килограммов веса и теперь питается через специальную трубку.

Самка дальневосточного леопарда по имени Памела получила «двойное» гражданство – теперь ее замечают не только на территории России, но и на землях соседнего Китая. Это грациозное животное взяла под свою опеку известная актриса Памела Андерсон и подарила ей свое имя.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.