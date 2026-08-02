Что произошло в Приморье к утру 3 августа

Ливни разрушили мосты и нарушили проезд в нескольких районах в Приморье Фото: прокуратура Приморского края

Ливни нарушили транспортное сообщение в нескольких районах Приморья. Вода сошла на дорогу, но проезд в некоторых местах по-прежнему затруднен. В Партизанском округе паводком смыло мост в районе Слинкино, а в Шкотовском округе частично обрушился мост на дороге к селу Новороссия. В Спасске-Дальнем вода подтопила дворы, но позже пошла на спад. Последствия непогоды продолжают устранять.

Машинист из Артема Василий Галактионов стал донором костного мозга для незнакомой женщины. В регистр он вступил после обычной сдачи крови. Через несколько лет выяснилось, что его клетки подходят пациентке. В январе мужчина прошел шестичасовую процедуру афереза, а вскоре вернулся домой и снова вышел на работу.

В Приморском океанариуме пятилетие отметила белуха Калина. Она стала первым в России рожденным зубатым китом этого вида. В честь праздника ей подарили торт из рыбы, а также дали попробовать морской гребешок. По словам тренера Елизаветы Чижовой, Калина заметно повзрослела, но по-прежнему любит общение с человеком. Сейчас она остается одной из главных звезд океанариума.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.