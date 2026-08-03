Что произошло в Приморье к утру 4 августа

Тигр вышел навстречу железнодорожнику в Приморье Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Хасанском округе обходчик путей встретил тигра в районе станции Провалово. Мужчина нарушил технику безопасности и находился на маршруте один без фальшфейера. Хищник вел себя угрожающе, но бросаться на человека не стал и скрылся. Специалисты охотнадзора выяснили по следам, что к дороге выходили тигрица с тигренком.

Во Владивостоке полуторагодовалая девочка выжила после падения из окна третьего этажа. Малышку доставили в реанимацию с переломом бедра, сильным ушибом легких и развившейся позже пневмонией. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Сейчас девочку перевели в травматологию. По словам медиков, жизни ребенка ничего не угрожает. Впереди девочку ждет длительная реабилитация.

Во Владивостоке прохожие скрутили 20-летнего парня, который приставал к 16-летней девочке. Незнакомец подошел к ней на детской площадке, настойчиво просил номер телефона и предлагал встретиться. Полиция задержала молодого человека и доставила в отдел.

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