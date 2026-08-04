Что произошло в Приморском крае в ночь на 5 августа

Пятерых жителей Находки осудят за похищение женщины после ссоры с ее мужем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье пятерых жителей Находки будут судить за похищение женщины и поджог машины ее мужа после ссоры в кафе. Конфликт произошёл в августе 2025 года на пляже в микрорайоне Ливадия. Компания избила мужчину, а затем, когда он с женой уехал, они подрезали их машину, снова нанесли ему удары и похитили женщину, чтобы выяснить, где он скрылся. Жертве удалось сбежать. Позже один из нападавших поджег автомобиль потерпевшего.

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