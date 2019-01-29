2019-01-29T10:40:17+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Собачья жизнь в Приморском крае

Собачья жизнь в Приморском краеСобачья жизнь в Приморском крае

Эфир 29 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Собачья жизнь в Приморском крае - Аудиозапись эфира 29.01.19

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В эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим сегодня актуальные темы. Среди них - конкурс на должность мэра Владивостока, чёрный понедельник хоккеистов «Адмирала», доверчивость старшего поколения и хождение вирусной инфекции по региону, прощание с тигрицей Тайгой - сестрой знаменитого Амура.

В 9:05 поднимем одну из острых для Приморья тем: бездомные собаки, отлов животных, противостояние чиновников и зоозащитников в этом вопросе. В первую очередь ждём звонков из Владивостока, Находки и Уссурийска.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Собачья жизнь в Приморском крае - Видеозапись эфира 29.01.19.

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