СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-29T09:02:18+03:00

Новый мэр Владивостока - на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

Новым мэром Владивостока стал Олег Гуменюк, за которого в четверг 28 марта проголосовало большинство депутатов Думы. Редакция «Комсомолки» следила за ходом этой конкурсной процедуры. На часть журналистских вопросов - в том числе, о первых сложностях и о подарке Александра Юртаева - глава дальневосточной столицы ответил сразу после избрания. Но сегодня ему предстоит снова держать удар в программе «Что приморцу хороШоу». Звоните в студию: задавайте вопросы и подсказывайте мэру, на какие улицы, дворы, дороги, здания обратить внимание.

Сегодня же обсудим громкое дело бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.