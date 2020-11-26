«Пытались сделать под шумок»: во Владивостоке подрядчика скандальной стройки застали с поличным во время нарушения

Обеспокоенные судьбой своего района жители снова вызвали полицию Фото: Милана СОКОЛ

Очередной неприятный инцидент случился возле домов 92-104 на проспекте Красного Знамени, где планируется возвести общественно-бытовой центр. Несмотря на официальное постановление об отмене строительства и приостановление порубочного талона, компания-подрядчик продолжает активничать на участке. При этом по словам местных жителей, рабочие ведут противоправную деятельность, грубо нарушая законы.

Под прикрытием

Ни для кого не секрет, что Владивосток до сих пор не может оправиться от мощнейшего удара стихии, в результате которого город оказался буквального скован льдом. Под тяжестью ледового панциря попадали тысячи деревьев и произошли сотни коммунальных аварий. Не обошла беда стороной и проспект Красного Знамени. А, если учесть, что ранее строители успели незаконно спилить все, что росло на косогоре в начале строчки, то каждое упавшее дерево отзывалось болью в сердцах местных жителей. Ведь большинство из них старожилы собственноручно посадили еще в 70-х годах.

Стихия тоже не пощадила деревья Фото: Милана СОКОЛ

Однако, как оказалось, любовь к природе есть далеко не у всех. И в погоне за прибылью разные методы хороши. Пока длятся судебные процессы и возмущенные горожане заваливают жалобами всевозможные инстанции, застройщик продолжает идти к намеченной цели. Пусть не так быстро, как планировалось и не в открытую, но действует.

Очевидцы успели сфотографировать технику, до того, как рабочие скрылись. Фото: предоставлено жильцами многоэтажек

25 ноября на территории бывшей стоянки, которую к слову недавно закрыли, из-за не целевого использования земли, появилась тяжелая техника и две бригады рабочих. Одни собирали ветки, освобождая проезд, а другие принялись пилить деревья. При этом под сруб, к ужасу местных, в очередной раз попали целые стволы, которые, как они уверяют, ничуть не пострадали от непогоды.

До недавнего времени здесь была нелегальная стоянка Фото: Милана СОКОЛ

Попались

Кто-то из очевидцев побежал на стройку, кто-то достал камеру и начал снимать происходящее прямо из окна квартиры, другие же обрывали телефоны полиции. И, как оказалось, не зря. Если бы не бдительность местных жителей, скорее всего, район лишился бы еще десятка – другого деревьев. И вряд ли бы кто-то понял, что это отнюдь не печальные последствия ледяного шторма, а дело рук ушлых строителей.

Действия рабочих вызвали негодование горожан. Фото: Константин Соколов журнал "Российское фото"

– Увидел, как пилят абсолютно хорошие деревья, меня такая наглость повергла в шок. У них же даже нет порубочного талона. При этом рабочие пригнали небольшой измельчитель древесины. И то, что успели нарубить, тут же уничтожали. Продумали, как грамотно скрыть следы, – поделился свидетель происходящего.

В итоге, когда группа активистов собралась на стройке в ожидании полиции, еще и заручившись поддержкой телевидения, одна из бригад спешно стала сворачиваться. Невзирая на возмущения горожан рабочие погрузили технику, забрали пилы и попросту скрылись. «Не под колеса же им ложиться», – делятся активисты, которые успели заснять и факт нарушения и главных действующих лиц.

Вторая бригада рабочих при этом осталась стоять в полном недоумении. Не понимая, что происходит и, в чем причина недовольства собравшихся. Как оказалось, специалисты приехали расчищать проезд для бензовозов, которые уже неделю не могут наполнить емкости с горючем на близлежащей заправке. Работникам, которые стали не только очевидцами, но и невольными участниками скандала, тоже пришлось писать объяснительную полицейским, доказывая свои благие намерения.

Сотрудник органов внутренних дел принял заявление об очередном нарушении Фото: Милана СОКОЛ

Итог

По предварительным подсчетам, представители арендатора земельного участка компании «Форуминвест» успели пустить под пилу 12 здоровых деревьев. Особо бдительные жители многоэтажек постоянно делают обход территории, поэтому знают, какие стволы были сломаны из-за непогоды, а какие пострадали из-за человеческой наглости. Полицейские составили очередное заявление и зафиксировали факт происшествия. Активисты не оставляют надежд окончательно оспорить строительство махины под окнами и надеются, что ответственные инстанции не оставят без внимания нарушения на участке.

Арендованная территория завалена стволами деревьев Фото: Милана СОКОЛ

Эффективный способ переработки Фото: Милана СОКОЛ

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