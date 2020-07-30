2020-07-30T11:27:03+03:00
Общество

Тотальная слежка: нарушителей режима в Приморье будут вычислять с помощью их же телефонов

Власти намерены узнавать местонахождение по геолокации и камерам видеонаблюдения
Милана СОКОЛ
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Нарушителей будут искать с помощью геоданных и камер наблюденияНарушителей будут искать с помощью геоданных и камер наблюденияФото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Приморья постановил продлить режим повышенной готовности в крае до 14 августа, а вместе с ним и ужесточить некоторые правила. За пациентами с подтвержденным диагнозом и списком их контактных лиц теперь будут следить не только благодаря камерам видеонаблюдения, недавно установленным в большом количестве, но и с помощью сотовых телефонов.

Так, согласно официальному распоряжению, опубликованному на портале правовой информации, особое внимание власти уделят потенциальным нарушителям, по чьей вине могут случайно или специально заразиться другие люди. Чтобы избежать очередных вспышек инфекции, за больными коронавирусом, которые лечатся дома, и теми, с кем они контактируют, будут следить по камерам и данным геолокации с их телефонов.

Чтобы систематизировать информацию и отработать новый подход, Олег Кожемяко распорядился наладить взаимодействие между краевым Минздравом, Роспотребнадзором и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Последнее из ведомств должно будет отслеживать перемещение нарушителей с помощью камер и данных геолокации, поступающих сотовым операторам с личных телефонов приморцев. При выявлении нарушений, информация будет передаваться в полицию для последующего возбуждения административных дел.

Таким образом правительство надеется не только снизить порог распространения опасного заболевания, но и облегчить работу административных комиссий, которые заняты ежедневными проверками, баз отдыха, предприятий, рынков и других мест массового скопления людей.

Напомним, эпидобстановка в Приморье остается нестабильной. Меньше, чем за 10 дней число больных новой коронавирусной инфекцией в крае увеличилось на 1000. Всего с начала эпидемии подтверждено 6712 случаев заражения. Продолжает расти и число летальных исходов, от заболевания умерли уже 79 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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