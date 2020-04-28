Для борьбы с коронавирусом: Приморье накроет сеть видеокамер с функцией распознавания лиц

Из-за пандемии и роста числа заболевших в Приморье оперативный штаб предлагает установить системы видеонаблюдения в общественных местах и в транспорте. Соответствующее распоряжение в ближайщее время должно поступить в министерство цифрового развития и связи Приморского края. При этом камеры будут оснащены функцией распознавания личности. Таким образом, планируется снизить число нарушителей режима самоизоляции в Приморье.

Режим самоизоляции, который запрещает выходить из дома без уважительной причины, действует в Приморье до 30 апреля, но ожидается, что он будет продлен минимум до середины мая.

Напомним, жители края продолжают демонстрировать халатное отношение к запретам властей и рискуют своим здоровьем и жизнями окружающих, праздно слоняясь по улицам. Полицейским приходиться загонять по домам мам с детьми или спорить с теми, кто пытается прорваться на закрытые острова.

Стоит отметить, что попытка ввести цифровые пропуска пока не увенчалась успехом в Приморье. За срыв сроков был уволен министр цифрового развития. Не исключено, что ошибки коллеги теперь будут учтены. Также стало известно, что для профилактики распространения COVID-19 в регионе теперь планируется ввести масочный режим.

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