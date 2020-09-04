«Смыло машины, люди бросали вещи и убегали». Стихия разгромила популярную базу отдыха в Приморье

База сильно пострадала во время тайфуна «Майсак» Фото: dps_vl

Ураганный ветер, которого в Приморье не было уже 50 лет, на себе ощутили все районы края. Из-за мощных порывов в море поднялся шторм и, как следствие оказались затоплены прибрежные территории, вместе с тем, что на них находится. От удара стихии пострадали пляжи, береговые линии с домиками и прочей инфраструктурой. Не обошла беда стороной и Хасанский район, здесь сильно затопило одно из популярных баз отдыха.

В Зарубино бушевал шторм. Фото: Андрей Бородавко

Популярное туристическое местечко, куда приезжают сотни отдыхающих в теплый сезон, расположено на юге Приморья, в поселке Зарубино. Домики на базе отдыха «Черные пески» располагаются в непосредственной близости к морю. Именно шаговая доступность, которая считается плюсом при бронировании, стала причиной подтопления территории базы.

– На «Черных песках» смыло машины. Люди бросали вещи и бежали, – рассказал «КП» очевидец произошедшего.

Маленькие пляжные домики не устояли перед натиском стихии, какие-то попросту перевернуло волнами, какие-то затопило частично. Строения побольше выдержали удар, но проход к ним оказался полностью затоплен.

Последствия удара стихии по поселку. Фото: Андрей Бородавко

Накануне «Комсомолка» поделилась впечатляющими кадрами с Зарубино,на которых видно, как автомобилисты стараются покинуть зону бедствия. Единственную дорогу в поселке захлестнуло волнами.

Спустя день после удара супертайфуна «Майсак» можно оценить всю его мощь благодаря видео от местных жителей.

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