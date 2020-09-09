Стихия разрушила знаменитое кладбище пиратских кораблей на границе Приморья с КНДР

Одна из уцелевших шхун. Фото: Андрей Барсуков

Обрушившиеся на Приморье мощные ливни и шторм, не прошли бесследно. Во многих районах края побережье изменилось до неузнаваемости, море вынесло на берег тонны водорослей, моллюсков и другие деликатесы, забирая взамен то, что находилось на суше. Из-за разгула стихии край лишился известного на весь мир стеклянного пляжа. Потеряли приморцы из-за шторма маяк на Тобизина и «Бакланий столбик» на острове Шкота. Однако на этом имиджевые потери не закончились, оказалась практически стерта с лица земли еще одна достопримечательность – кладбище пиратских кораблей на границе с КНДР.

По побережью раскиданы остовы кораблей. Фото: Андрей Барсуков

Кладбище корейских шхун, расположено в самой южной части Дальнего Востока, на побережье Хасанского района. Еще недавно здесь можно было насчитать, наверное, полсотни джонок, сиротливо ржавеющих на берегу.

Место уже давно стало популярным среди туристов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дело в том, что в погоне за добычей, северокорейские моряки часто нарушают территориальные воды России. Одних ловят, и им приходится отвечать по закону за браконьерство. Другие успевают в спешке покинуть лодки, прихватив самое ценное. Сами того не зная браконьеры превратили побережье в настоящую достопримечательность, которая сейчас оказалась практически полностью разрушена стихией.

– Тайфун наделал бед на побережье. Берег неузнаваем. На кладбище корейских кораблей не стало той части, что была доступна для посещения. Их просто разметало в клочья. Осталось целым одно суденышко. И то погрузилось в песок в 50 метрах от берега моря, – поделился своими наблюдениями местный житель.

Андрей Барсуков возглавляет одну из баз отдыха, расположенную неподалеку, поэтому хорошо знает местность. По его словам, часть шхун уцелела, но стоят они на территории, проход на которую запрещен, грубо говоря за границей. Смельчаки, конечно, на свой страх и риск туда периодически пробираются, однако сейчас часть побережья размыло, поэтому доехать будет крайне сложно.

На берегу установлена предупреждающая табличка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Проехать можно далеко не на всем. Фото: Андрей Барсуков

– Какие-то корабли перемещены целиком дальше по побережью, какие-то вдребезги разбило волной. Ну, а по всему пляжу, около 8,5 километров, который идет в сторону Голубиного утеса, там остатки шхун частично разбитые или перевернутые. Думаю со временем кладбище корейских кораблей восстановится, очередным штормом к берегу прибьет новые лодки, – прокомментировал директор базы.

Владелец базы отдыха «Край трех границ» на месте ЧП. Фото: из личного архива собеседника

Андрей Анатольевич поделился, что во время шторма волны захлестывали примерно 100 метров побережья. А так как дожди еще и значительно пополнили протоки, находящиеся вблизи береговой линии, то образовалось много перемывов. Поэтому запросто можно увязнуть в песке.

Что касается базы отдыха, которую возглавляет наш собеседник, она в отличие от многих других не пострадала. Только потому, что находится на возвышенности.

– Мы расположены примерно в 500 метрах от побережья. Хоть в туристическом плане это можно назвать минусом, так как все любят первую полосу, но в плане безопасности это большой плюс. В этот раз была действительно глобальнейшая катастрофа, по крайней мере, я такого не припомню, даже до нас доходили брызги. На окнах образовался налет от соленой пены, – отметил руководитель.

Напомним, часть побережья Хасанского района пострадала очень серьезно, затопило домики в Андреевке, а в Зарубино буквально смыло популярную базу отдыха. Людям пришлось бросать вещи и машины и попросту спасаться бегством. «Комсомольская правда» уже нашла участников тех страшных событий и в ближайшее время расскажет историю их глазами.

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