Причиной взрыва в жилом доме в Приморье мог стать конфликт пенсионера с соседями

Соседям пенсионера не нравилось его хозяйство. Фото: предоставлено очевидцами
Одной из причин ЧП, произошедшего 13 сентября в приморском селе Вознесенка, мог стать конфликт пожилого мужчины с его соседями. Пенсионер разводил коз и кур, которые раздражали местных жителей. Накануне он потравил всех своих животных и спалил сарай.
Как пишет сайт Vl.ru со ссылкой на соседей, пожилой мужчина был бывшим военным, разводил коз, кур, занимался своим участком и стареньким «Запорожцем». Однако хозяйство не нравилось местным жителям. Они не раз выражали свое неудовольствие по этому поводу. Раздражало их и слишком громкое транспортное средство.
Отмечается, что мужчина был спокойным, однако накануне перед ЧП решил потравить своих коз, а позже спалил сарай и гараж, после чего ночью прогремел взрыв в его квартире.
По данному факту Следственным комитетом России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение имущества по неосторожности».
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