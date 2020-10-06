Стали известный результаты анализов воды, взятых в акватории Камчатки, где от загрязнения погибли животные

Речь об опасных концентрациях потенциально вредных веществ. Фото: @kristy_rozenberg

6 октября стали известны результаты анализов проб воды, которые взяли в акватории Камчатки, где по загадочной причине на берег выбросило мертвых морских животных. На сегодняшний день по итогам исследований опасных вредных веществ там нет.

- По данным Роспотребнадзора и Института органической химии, в пробах воды нет гептила. Это говорит о том, что этого сильного токсичного вещества в акватории нет. Тем не менее, мы продолжаем скрупулезные анализы. Охватываем все больше точек. Кроме того, мы приняли решение создать штаб, научного штаба. Алексей Озеров взял ответственность за координацию штаба. Специалисты там занимаются поиском причин экологического бедствия, - рассказал в своем аккаунте Владимир Солодов, губернатор Камчатского края. - Последнее слово будет за учеными. Визуально океан абсолютно нормальный. Но есть тревожные знаки.

Глава региона также добавил, что отравляющее вещество находилось в придонном слое океана, поэтому есть сложности с выявлением истинной причины гибели животных. Вместе с тем, все точки над «и» поставят результаты спектрального анализа, которые пока не готовы, поэтому делать выводы рано.

Напомним, что во вторник стало известно о том, что теперь на Камчатке рассматриваются две версии загрязнения Тихого океана у Халактырского пляжа, где пострадали серферы. Ученые отказалась от варианта, что причиной экологического бедствия может быть вулканическая активность. Теперь в актуальных: загрязнение токсинами по вине человека и токсичные микроводоросли.

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