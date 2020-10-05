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Лавочки раздора. Во Владивостоке сняли с должности вице-мэра, курирующего благоустройство города

После скандала с закупкой гранитного убранства, Сергея Русских перевели на нижестоящую должность
Милана СОКОЛ
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Сергей Русских курировал управление дорог и благоустройства Владивостока

Сергей Русских курировал управление дорог и благоустройства Владивостока

Фото: vlc.ru

После скандала, который разразился вокруг гранитных лавочек, установленных в центре Владивостока, в мэрии города последовали кадровые перестановки.

- Сергей Русских освобожден от должности заместителя главы администрации города Владивостока. Он переведен на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Такое кадровое решение принял глава города Олег Гуменюк.

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