Эксперт про закон о «детях войны»: это мастерский ход Олега Кожемяко

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-25T10:06:29+03:00

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В Приморье наконец-то приняли закон о «детях войны» – наверное, один из наиболее ожидаемых законов в крае. Его принятия добивались несколько лет. Чудо случилось только с назначением нового главы региона. Но почему столь нужный закон приняли именно сейчас?

Льготы для приморцев, чье детство пришлось на огненные года, в крае пытались ввести примерно с 2015 года. Законопроект, который раз за разом пытались «протолкнуть» приморские коммунисты, каждый раз «заворачивали». Причины были самые разные; при этом самой «популярной» являлось банальное нежелание что-то делать. Вот как, например, отвечал на постоянные требования «красных» прежний губернатор Владимир Миклушевский:

«Полагаю, что не может быть различий в установлении категорий «детей войны» в разных субъектах Российской Федерации. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след на всей территории нашей родины, и лица, понесшие ее тяготы, должны получать общегосударственные льготы».

Это прямая цитата из его заключения по поводу прежнего законопроекта. Вопрос с льготами для «детей войны» действительно решается каждым регионом отдельно. Приморский край ничего решать не хотел. Мол, пускай там, наверху что-то решат – тогда и мы чего-нибудь примем. А нам самим зачем лишние телодвижения?

"Дети войны" несколько лет пытались добиться себе льгот. Фото: tomsk.ru

Все изменилось с назначением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Он сразу взял «быка за рога» - и достал из темного угла пылившийся законопроект о «детях войны».

— Там, где я работал, мы всегда начинали именно с этого закона, потому что уважение к старшим — это непреложное правило и для нас, и для молодежи. Отдавая дань уважения нашему прошлому, мы формируем повестку будущего. Это целостность тех устоев, которые в нас заложили отцы и деды. Поэтому закон о детях войны — то уважение, которое мы должны проявлять. Безусловно, это первые шаги. Они должны ознаменовать любую власть, которая хочет работать в созвучии с жителями. Люди старшего поколения рассчитывают на поддержку молодых, — отметил врио губернатора.

По мнению экспертов, это, помимо всего прочего, мастерский политический ход.

– Закон действительно очень нужный – и уверен, многие приморцы скажут Олегу Кожемяко «спасибо». Но нужно понимать еще один момент. Новый врио губернатора одним махом убил двух зайцев. Во-первых, перехватил политическую повестку у оппонентов – партии КПРФ. И успешно ее реализовал, что «красным» не удавалось. Во-вторых, он таким образом затушил оппозиционный настрой. Будем честными: тот же Миклушевский не принимал закон во многом из-за открытого противостояния с КПРФ. Сейчас коммунисты увидели: новый врио намерен работать для края, а не заниматься политическими игрищами, - считает приморский политолог Алексей Томарев.

Политолог добавил, что перед выборами такой маневр был необходим. Предыдущее неудачное голосование оставило после себя настоящий хаос. В преддверии декабря глава региона пытается успокоить штормящий политический океан.

СПРАВКА «КП»

Статус «детей войны» распространяется на тех людей, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживает на территории Приморского края.

детям войны» компенсируют оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 50 процентов. Предусмотрена и полная компенсация расходов на вносимую оплату по капитальному ремонту. К тому же для этой категории людей полагаются ежегодные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) и на День празднования окончания Второй мировой войны (22 июня).