Гуменюк пообещал лучше украсить Владивосток к следующему Новому году

Олег Гуменюк, который с 22 декабря руководит администрацией Владивостока, пообещал к следующему Новому году сделать город ярче и праздничней, чем сейчас. Разговор об этом зашёл во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Один из слушателей задал вопрос: «Почему Владивосток так убого украшен? Никто, конечно, не ждёт Нью-Йорка (хотя очень бы хотелось), но уж совсем тускло – притом, что мэрия ещё до вашего назначения рапортовала о новогодней иллюминации по всему городу».

- Потому что было мало средств, - ответил и.о. мэра. - Чтобы даже так украсить город, администрация края дополнительно выделила около 5 миллионов: чтобы все гостевые маршруты украсить и добавить иллюминацию на площади, где стоят сейчас домики. Естественно, вопрос обсуждался. Олег Николаевич Кожемяко это всё видел и сказал, что на следующий год будет выделено около 20 миллионов на украшение города. И я думаю, что вопрос – не к этой власти, которая пришла, а к той, которая была. Но мы понимаем и видим, насколько всё начало меняться. В том числе дороги подремонтировали к зиме – на 52 маршрутах был аварийно-восстановительный ремонт. У людей, конечно, много претензий возникает, но для этого и меняется всё. Думаю, что на следующий год Владивосток будет более праздничный, красочный. Самое главное, что мы – столица Дальнего Востока.

И.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк даёт первое интервью в новом статусеФото: Оксана КИСЕЛЁВА

Ведущий прямого эфира Алексей Самуськов к слову поинтересовался, что планируется сделать во Владивостоке, чтобы соответствовать статусу столицы? Олег Гуменюк ответил, что необходимо отремонтировать дороги, тротуары, спортивные площадки, благоустроить придомовые территории. За несколько дней в новой должности бывший начальник хозяйственного управления администрации Приморья объехал все районы краевой столицы и оценил состояние дорог. Те, что не вошли в план ремонта на 2019 год, приведут в порядок в 2020-ом.

По поводу новогоднего настроения гость сказал, что праздничные огни должны быть на всех улицах, по которым ходят городские автобусы:

- И все деревья на маршрутах надо максимально украсить. Это очень красиво, когда они светятся ночью. Хотелось бы ещё вернуть те шары, которые были перед Золотым мостом – в этом году я их не вижу.

Этот шестиметровый ёлочный шар в прежние годы был любимым местом для фотосессий. Фото: vlc.ru

- Должны быть маленькие уголки в центре города, где люди могут сфотографироваться, погулять с ребенком. Тогда и появится праздничное настроение. В скверах тоже должно что-то появиться: у нас много запущенных скверов, и в следующем году будем решать вопрос с их восстановлением, - добавил Гуменюк.

На вопрос ведущего Ильи Кузнецова, какой подарок хотел бы получить к Новому году, Олег Владимирович ответил:

- У меня уже есть подарок. В меня поверили.

Также первый заместитель главы администрации поделился, что вместе с супругой уже купил и нарядил ёлку, и теперь «дома по вечерам встречает новогодний запах».

Олег Гуменюк поздравил с наступающим 2019-м годом приморцев, которые слушали его первое интервью, и подчеркнул, что все праздничные дни вице-мэры будут дежурить по Владивостоку.