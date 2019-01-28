«Это моя жизнь. Всё слишком серьезно»: появился первый претендент на пост мэра Владивостока

Во Владивостоке появился первый претендент на пост главы города. Им стал общественник Сергей Мильвит – тот самый, что задал длиннющий вопрос Путину на последней пресс-конференции.

Как писала «Комсомолка», сегодня Дума Владивостока объявила конкурс на замещение должности главы города. Сейчас исполняющим обязанности мэра является Олег Гуменюк. По условиям, опубликованным на сайте гордумы, претендовать на пост мэра могут граждане Российской Федерации, которым исполнился 21 год. Документы необходимо успеть подать с 30 января по 11 февраля.

Первый желающий нашелся быстро. Им оказался общественный деятель Сергей Мильвит.

«Как человек публичный, считаю важным сделать следующее заявление. То, что я делаю - это не хобби, как кажется многим. Это моя жизнь. Все слишком серьезно. Я – общественник. Мне действительно грустно и неприятно видеть, как вся перманентно обезглавленная городская администрация беспомощно плавает в море бесхозяйственности и безответственности, не выполняя свои прямые обязанности по поддержанию нормального городского порядка! Она не обращает никакого внимания на просьбы и чаяния горожан, на деньги которых она и существует! Я с таким положением вещей в корне не согласен, и потому намерен принять соответствующие меры по изменению текущего положения вещей в лучшую сторону, если мне удастся пройти конкурс на замещение должности главы», - написал он на своей социальной страничке в Facebook.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Сергей подтвердил свое намерение. Общественник сообщил, что успел поставить в известность о своем решении губернатора Олега Кожемяко. Зачем он это сделал, остается загадкой.

Справка «КП»:

Сергей Мильвит является президентом фонда «Горожанин и гражданин». Он уже два года подряд летает на большую пресс-конфренцию Владимира Путина. Вопросы Сергея, как правило запоминаются - из-за своей сумбурности (несмотря на то, что они касаются важных проблем Владивостока).В приморской столице Мильвит известен как борец с нелегальными стоянками и защитник городских зелёных зон.

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