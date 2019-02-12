Директора приморской школы, в которой прошла лекция от «братков», оштрафовали на 30 тысяч рублей

Директора школы приморского села Первомайское, где трое местных «братков» провели детям лекцию о половом воспитании, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

По данным прокуратуры граждане, изъявившие желание пообщаться с детьми, не имели на это никаких полномочий. В ходе так называемого воспитательного процесса они использовали нецензурные выражения, что недопустимо в образовании. Лекция при этом проходила во время учебного процесса вместо обычных уроков.

Суд признал директора виновным в нарушении права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся. Ей вынесено замечание и наложен штраф. Под санкции попал и начальник управления образования администрации Михайловского района. Ему вынесен выговор.

Прокуратура также прокомментировала информацию о криминальном прошлом самоназванных воспитателей.

- Один из этих граждан в принципе не привлекался к уголовной ответственности, а двое других сейчас юридически считаются несудимыми, но на самом деле судимость у них погашена, - сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Напомним, «Комсомолка» подробно писала о резонансном происшествии в Михайловском районе Приморья. Поводом для своеобразного «классного часа» стало действительно вопиющее происшествие: два семиклассника попытались изнасиловать пятиклассника. Сделать с ребятами никто ничего не мог. Родители за ними не следили и воспитанием особенно не занимались, а всех остальных подростки просто игнорировали. Местные жители ситуацию попытались решить своими силами: пригласили побеседовать со школьниками трех селян.

ДОСЛОВНО

Александр Ухаботин - отвечая на вопрос «КП» о личностях «авторитетных» педагогов:

- Ну, это обычные люди. Бизнесом занимаются. У одного из них семейное дело, мясом торгует. Второй… Я не знаю, чем он сейчас занимается, раньше грибы выращивал. Третьего я вообще знаю на уровне «привет - пока». Тоже работящий. У всех дети, у одного дочка в седьмом классе, другие скоро поступят в школу. Простые люди. Просто небезразличные.

- Они не связаны с криминалом?

- Нет, не связаны…

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