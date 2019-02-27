Леонардо Ди Каприо вслед за Памелой Андерсон призвал освободить животных из «китовой тюрьмы»

Оскароносец Леонардо Ди Каприо не остался в стороне и тоже внёс свою лепту в историю с косатками. Животные содержатся в нечеловеческих условиях в бухте Средняя под Находкой в Приморье. Вслед за американской звездой Памелой Андерсон он обратился к своим подписчикам в социальной сети Facebook и попросил подписать петицию.

Скандалы вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя не утихают с конца 2018 года. Буквально на днях в их защиту известная голливудская актриса Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину. Её примеру последовал и Леонардо Ди Каприо. На своей странице в Facebook он выложил пост, в котором просит подписать петицию, чтобы косаток выпустили на волю. Саму ситуацию звезда называет «бесчеловечным захватом». Публикация на момент написания материала набрала почти 8,6 тысячи лайков.

Скриншот со страницы Леонардо Ди Каприо.

Однако, так просто выпустить животных в море нельзя. Чтобы вернуть их в естественную среду обитания, необходимо научное заключение. Об этом заявил Минприроды РФ. Между тем президент России поручил Минприроды и Минсельхозу до пятницы 1 марта разобраться с судьбой отловленных мормлеков, содержащихся в бухте Средняя в Приморье.

Известно, животных хотели продавать в Китай. Содержались косатки в ужасных условиях: маленькие и грязные бассейны, а также полнейшая антисанитария. История привлекла внимание общественности чуть ли не со всего мира. Зоозащитники тоже не остались в стороне и разместили петиции на сайте change.org и на портале «Российская общественная инициатива».

Росприроднадзор возбудил административные дела. Далее Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов, а СК России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по 245 статье - жестокое обращение с животными.