В дело вступает ФСБ: на хозяев приморской «китовой тюрьмы» завели новые дела

История с приморской «китовой тюрьмой» в бухте Средняя продолжает набирать обороты. На ее владельцев завели еще несколько дел – на этот раз по инициативе ФСБ.

Ни о какой уголовщине, впрочем, речи не идет: дела административные, и касаются нарушений правил рыболовства. Их возбудили после проверки, которую провели в отношении владельцев «тюрьмы» : компаний «Афалина», «Белый кит», «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ». Теперь бизнесменам грозит солидный штраф в несколько миллионов рублей.

Как писала «Комсомолка», скандалы вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя не утихают с конца 2018 года. Зоозащитники обнаружили там более сотни морских млекопитающих, которых хотели продать в Китай. Содержатся косатки и белухи в ужасных условиях: маленькие и грязные бассейны, а также полнейшая антисанитария. История привлекла внимание общественности чуть ли не со всего мира: в защиту животных даже выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

По факту произошедшего Росприроднадзор возбудил административные дела. Кроме того, приморское управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов, а СК России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по 245 статье - жестокое обращение с животными.

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