Учителя приморской школы недовольны внезапной славой, которая на них обрушилась

Учителя школы в Большом Камне, на которую в один день обрушилась дурная слава, негодуют. Преподаватели недовольны тем, что история из их учреждения просочилась во все российские СМИ и стала общественным достоянием. Всех причастных к этому лиц они теперь недолюбливают. Родителей детей, которые пострадали от деяний Олега Р., администрация школы и вовсе не позвала, когда в учреждение приехала проверка из Москвы.

Во вторник, 26 февраля, в школу для проверки приезжала комиссия из Москвы. Однако родителей, чьи дети, так или иначе, стали героями истории, администрация школы на встречу с москвичами так и не позвала. Бывший классный руководитель 5 «Б» класса на недоумение взрослых ответила коротко - все вопросы к комиссии.

Помимо этого, корреспонденту «Комсомольской правды» стало известно, что учителя очень недовольны тем, что история их школы вышла за пределы маленького города Большой Камень. Теперь учреждение знаменито на всю Россию благодаря туалетному инциденту. И такая слава педагогов, конечно, не радует.

В самой школе разговоры по этому поводу не ведутся - учителя запрещают поднимать эту тему среди учеников. На любые попытки заговорить о случившемся отвечают одной фразой: «Взрослые сами разберутся!». Один из виновников скандала, пятиклассник, до сих пор не появился в школе с того самого дня, когда и произошёл инцидент. Директора на месте тоже нет, а классным руководителем 5 «Б» класса на время назначили школьного психолога.

После «туалетной расправы» в социальных сетях появилось кровавое видео. На кадрах - школьный туалет, тот самый, где и произошёл инцидент. Вот только запись больше похожа на фрагменты из фильма ужасов: стены забрызганы кровью почти до потолка, в самом унитазе - тоже кровь. На первый взгляд может показаться, что кто-то намеренно измазал всё кровью. Кому понадобилось снимать такой ролик, от которого по спине сразу же пробегает холодок, непонятно до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/693292" frameborder="0"></iframe> Кадры, снятые в туалете, напоминают эпизод из фильма ужасов..

Учителя, к слову, с первого дня сразу же показали своё недовольство. Когда корреспондент «КП» попыталась пройти в школу, путь ей преградили три сотрудницы учреждения. Они же и сообщили, что ни директора Татьяны Ковровой, ни классного руководителя пятиклассников на месте нет. Только позже выяснилось, что всё это время директор пряталась в своём кабинете.

На контакт Татьяна Коврова не пошла. Сложившаяся ситуация настолько выбила педагога из колеи, что женщина слегла на больничный с высоким давлением. Сейчас директора школы временно отстранили от своих обязанностей.

Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», инцидент произошёл ещё 20 февраля. Тогда разъярённый родитель пятиклассницы окунул её же одноклассника несколько раз головой в унитаз. После этого у ребёнка обнаружили сотрясение мозга, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приморский школьник, которого разозлённый мужчина окунул в унитаз, теперь терроризирует не только детей

Судя по всему, мальчик так и не понял, за что его наказали [фото], [видео] (подробности)

Детский психиатр рассказал, как можно было избежать конфликта в приморской школе

В эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» свои мнения по этому вопросу также высказали общественники, спортсмены и радиослушатели (подробности)

Мне страшно вспоминать: одноклассница мальчика, которого окунули головой в унитаз, рассказала об их конфликте

Девочка живёт в аварийном доме вместе с мамой и бабушкой, занимается рисованием и каждый день ездит в школу из соседнего села (подробности)