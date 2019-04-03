На центральной площади Владивостока хотят устроить цветочную ярмарку

На 11 процентов увеличилось за год количество жалоб, которые получает от предпринимателей Приморского края бизнес-омбудсмен Марина Шемилина. Об этом она рассказала в Законодательном собрании - на заседании комитета по экономической политике и собственности. Докладчик отметила: всего в 2018 году было 428 жалоб. Чаще всего за помощью обращаются представители малого и среднего бизнеса из Владивостока, Уссурийска, Находки. Если говорить о видах занятости, то это торговля и сфера услуг. Например, продавцов цветов возмущает нелегальная массовая торговля 8 марта: о таких случаях можно сообщить на специальную горячую линию или напрямую Шемилиной.

Казалось бы, до следующего женского праздника еще далеко. Но защитник предпринимателей предпочла говорить о проблеме уже сейчас, когда у Владивостока появился новый мэр.

- Эта проблема была особенно отчетливо видна в позапрошлом году, когда творилась какая-то вакханалия: по всему городу стояли автобусы с цветами, а в соцсетях меня обвиняли, что «не даю людям подзаработать». Но мы же должны все-таки переходить к цивилизованной форме торговли. Цветочники, которые работают постоянно, платят налоги, и этот день для них – святой. 8 марта год кормит, но на заработки выезжает и куча нелегалов. А покупатель сегодня - избалованный: он не будет заходить в магазинчик, если рядом стоит машина. И наши предприниматели остаются с носом, - пояснила защитник приморских предпринимателей корреспонденту «Комсомольской правды».

У Марины Шемилиной - больше 2,5 тысяч подписчиков в социальных сетях, обсуждения порой очень бурныеФото: primorsky.ru

По словам Шемилиной, «легальные цветочники просто плакали», пока полицейские не усилили рейды, а городская администрация не увеличила количество сезонных законных мест для торговли праздничными тюльпанами. Кроме того, два года подряд работает горячая линия: бизнес-омбудсмен сама сидела 8 марта и отвечала на звонки вместо того, чтобы праздновать за столом.

- Вообще работу нужно вести по двум направлениям: упрощение процедур и ужесточение для нелегалов – тех, кто принципиально не хочет переходить на легальный бизнес. Кроме того, активные предприниматели предложили открыть перед 8 марта цветочную ярмарку на центральной площади Владивостока. Тогда еще мэром был Виталий Веркеенко: мы разговаривали, и он согласился, что это – интересная идея, если сделать все красиво. Представьте – целая площадь цветов! И люди бы знали, что можно приехать, выбрать на любой вкус и цвет. И все налоги были бы оплачены. Но на все нужна воля власти. Сейчас уже назначен новый глава, Олег Гуменюк, и, может, уже на следующий год получится реализовать нашу идею, - надеется Марина Шемилина.