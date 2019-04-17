Галина Киселева: среди моих мальчишек были директор цирка и мэр Владивостока

Буквально на следующий день после решения комиссии в редакцию «Комсомольской правды» пришла без пяти минут почетный гражданин Владивостока, заслуженный учитель РФ Галина Киселева. Осталась формальность – зафиксировать решение на очередном заседании Думы 25 апреля, поэтому Галина Викторовна уже принимает поздравления от родных, друзей, соседей и своих многочисленных мальчишек из клуба «Юный патриот Родины».

Клубу уже почти 50 лет, он работает в городском Дворце детского творчества и объединяет более 200 школьников разного возраста. Среди выпускников есть известные личности – например, мэр Владивостока с декабря 2017 года по октябрь 2018-го Виталий Веркеенко.

- Если честно и откровенно, то я сначала даже не знала, что он – из наших: у меня ведь их тысячи были, разных мальчишек. И вдруг мне звонит председатель городского совета ветеранов: «Галина, а ты знаешь, что мэр города у тебя занимался?»… Потом стоим в прошлом году 23 февраля у подводной лодки C-56, на открытии «Вахты памяти», и мэр говорит: «А я тоже занимался у вас, 4 года, в морской пехоте». Но вообще, конечно, хулиганистые больше запоминаются – я всегда любила таких мальчишек, может, потому что сама была «оторви и выбрось», - улыбаясь, рассказала Киселева в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Галина Киселева и ее дочь Наталья Фирсова в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Ксения КРЫМОВА

Пришедшая вместе с ней дочь, Наталья Фирсова, добавила: среди выпускников есть и бывший директор цирка Александр Шурыгин. В школьные годы он также был в отряде морской пехоты, а сейчас вместе с клубом участвует в городских культурных мероприятиях.

- Вообще, когда идем с Галиной Викторовной по улице, с ней многие здороваются, - заметила Наталья. Она сейчас – заместитель руководителя «Юного патриота» и подчеркивает, что их клуб, единственный на Дальнем Востоке, дает детям и подросткам возможность узнать все про каждый род войск.

- Морская пехота, пограничники, летчики, воздушно-десантные войска и гардемарины – наши моряки. Несмотря на то, что уже конец учебного года, до сих пор идут мальчишки. Мы говорим родителям - приводите их в начале года. И, конечно, у нас сейчас много интересного: шлюпочный лагерь, выезд в Ливадию, в лагерь «Мечта». 4 мая семеро наших уезжают в «Артек» и на День Победы будут участвовать в параде в городе-герое Севастополе. Бывает, что приводят на экскурсию ребят – 10-11 класс, и они не знают историю – когда началась война, что такое афганские события и что в этом году – 50-летие событий на Даманском. Любой наш второклассник может рассказать об этом, потому что мы участвуем в памятных мероприятиях, встречаемся с героями Советского Союза, - отметила Наталья Фирсова.

Воспитанники клуба участвуют во многих мероприятиях во Владивостоке. Фото предоставила редакции Наталья Фирсова

Среди друзей клуба – первый проректор Дальрыбвтуза Николай Зорченко. Фото предоставила редакции Наталья Фирсова

Воспитанники клуба занимаются плаванием, рукопашным боем, стрельбой. Основы медицины у них ведет майор медицинской службы, долго проработавший в госпитале. Также в расписании - военный этикет, история, строевая подготовка. Среди друзей клуба – первый проректор Дальрыбвтуза Николай Зорченко, благодаря которому юные приморцы познают азы морской службы и морской дружбы. В прошлом году несколько подростков из клуба стали участниками регаты на учебно-парусном судне «Паллада».

Сама Галина Викторовна в 71 год каждое утро совершает пробежку: у нее на фабрике «Заря» - очень зеленый микрорайон. А потом приезжает во Дворец творчества, где собираются ее воспитанники со всего Владивостока и даже из Артема. Говорит им: «Привет, мои птенчики!». Считает, что день нужно начинать с доброй улыбки.

- Даже дети говорят, что в обществе сейчас очень не хватает доброты. Вот мы и стараемся в клубе воспитать ее. Поэтому они не идут – они летят на занятия. Мы участвуем во многих городских мероприятиях, всегда – в субботниках. Стараемся очистить наш город от грязи…Владивосток – это мой дом, моя семья. А патриотизм – это и есть любовь к своей семье, к своему дому. И любовь к Родине – мои мальчишки это доказали. Мальчишки, которые погибли: Алешка Рыбак – рыжик мой, я его так называла. Герой России. Также – Ромка Мицай, хулиган мой из первой гимназии, - поделилась Галина Киселева. - И еще хочу сказать: сейчас физически слабые дети. У нас идет сдача зачетов – по нулям. Папа вчера пришел – высокий, стройный, красивый, а ребенок подтянуться не может. Понимаете? Вы что, около компьютера все подтягиваетесь?

При этом, по словам наставников, больше половины ребят в клубе расту без отцов, и материнского внимания им тоже очень не хватает. Время такое – чтобы иметь возможность покупать одежду, еду, платить за квартиру, матери хватаются за любую работу, совмещают, и детям, соответственно, уделяют меньше времени.

- Мне мальчишки говорят: «Мне не хватает мамы». Сейчас много говорится о деньгах, но из нашего клуба выходят по-настоящему достойные ребята, которые, не мешкая, пойдут за свою родину, за Россию, за свой город, - добавила Наталья.

Заодно во время эфира на радио она, как житель поселка Подножье на острове Русском попросила администрацию Владивостока обратить внимание на местные дороги, обеспечить нормальный проезд. А Галина Викторовна добавила, что Владивостоку не хватает зелени и чистоты.