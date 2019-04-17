2019-04-17T10:29:11+03:00
Общество

Галина Киселева: среди моих мальчишек были директор цирка и мэр Владивостока

Без пяти минут почетный гражданин города рассказала о своих любимых хулиганах, дефиците доброты и настоящем патриотизме
Оксана КИСЕЛЁВА
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Клубу «Юный патриот Родины» в следующем году исполнится 50 лет. Фото предоставила редакции Наталья ФирсоваКлубу «Юный патриот Родины» в следующем году исполнится 50 лет. Фото предоставила редакции Наталья Фирсова
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Буквально на следующий день после решения комиссии в редакцию «Комсомольской правды» пришла без пяти минут почетный гражданин Владивостока, заслуженный учитель РФ Галина Киселева. Осталась формальность – зафиксировать решение на очередном заседании Думы 25 апреля, поэтому Галина Викторовна уже принимает поздравления от родных, друзей, соседей и своих многочисленных мальчишек из клуба «Юный патриот Родины».

Клубу уже почти 50 лет, он работает в городском Дворце детского творчества и объединяет более 200 школьников разного возраста. Среди выпускников есть известные личности – например, мэр Владивостока с декабря 2017 года по октябрь 2018-го Виталий Веркеенко.

- Если честно и откровенно, то я сначала даже не знала, что он – из наших: у меня ведь их тысячи были, разных мальчишек. И вдруг мне звонит председатель городского совета ветеранов: «Галина, а ты знаешь, что мэр города у тебя занимался?»… Потом стоим в прошлом году 23 февраля у подводной лодки C-56, на открытии «Вахты памяти», и мэр говорит: «А я тоже занимался у вас, 4 года, в морской пехоте». Но вообще, конечно, хулиганистые больше запоминаются – я всегда любила таких мальчишек, может, потому что сама была «оторви и выбрось», - улыбаясь, рассказала Киселева в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Галина Киселева и ее дочь Наталья Фирсова в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» Фото: Ксения КРЫМОВА

Галина Киселева и ее дочь Наталья Фирсова в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Ксения КРЫМОВА

Пришедшая вместе с ней дочь, Наталья Фирсова, добавила: среди выпускников есть и бывший директор цирка Александр Шурыгин. В школьные годы он также был в отряде морской пехоты, а сейчас вместе с клубом участвует в городских культурных мероприятиях.

- Вообще, когда идем с Галиной Викторовной по улице, с ней многие здороваются, - заметила Наталья. Она сейчас – заместитель руководителя «Юного патриота» и подчеркивает, что их клуб, единственный на Дальнем Востоке, дает детям и подросткам возможность узнать все про каждый род войск.

- Морская пехота, пограничники, летчики, воздушно-десантные войска и гардемарины – наши моряки. Несмотря на то, что уже конец учебного года, до сих пор идут мальчишки. Мы говорим родителям - приводите их в начале года. И, конечно, у нас сейчас много интересного: шлюпочный лагерь, выезд в Ливадию, в лагерь «Мечта». 4 мая семеро наших уезжают в «Артек» и на День Победы будут участвовать в параде в городе-герое Севастополе. Бывает, что приводят на экскурсию ребят – 10-11 класс, и они не знают историю – когда началась война, что такое афганские события и что в этом году – 50-летие событий на Даманском. Любой наш второклассник может рассказать об этом, потому что мы участвуем в памятных мероприятиях, встречаемся с героями Советского Союза, - отметила Наталья Фирсова.

Воспитанники клуба участвуют во многих мероприятиях во Владивостоке. Фото предоставила редакции Наталья Фирсова

Воспитанники клуба участвуют во многих мероприятиях во Владивостоке. Фото предоставила редакции Наталья Фирсова

Среди друзей клуба – первый проректор Дальрыбвтуза Николай Зорченко. Фото предоставила редакции Наталья Фирсова

Среди друзей клуба – первый проректор Дальрыбвтуза Николай Зорченко. Фото предоставила редакции Наталья Фирсова

Воспитанники клуба занимаются плаванием, рукопашным боем, стрельбой. Основы медицины у них ведет майор медицинской службы, долго проработавший в госпитале. Также в расписании - военный этикет, история, строевая подготовка. Среди друзей клуба – первый проректор Дальрыбвтуза Николай Зорченко, благодаря которому юные приморцы познают азы морской службы и морской дружбы. В прошлом году несколько подростков из клуба стали участниками регаты на учебно-парусном судне «Паллада».

Сама Галина Викторовна в 71 год каждое утро совершает пробежку: у нее на фабрике «Заря» - очень зеленый микрорайон. А потом приезжает во Дворец творчества, где собираются ее воспитанники со всего Владивостока и даже из Артема. Говорит им: «Привет, мои птенчики!». Считает, что день нужно начинать с доброй улыбки.

- Даже дети говорят, что в обществе сейчас очень не хватает доброты. Вот мы и стараемся в клубе воспитать ее. Поэтому они не идут – они летят на занятия. Мы участвуем во многих городских мероприятиях, всегда – в субботниках. Стараемся очистить наш город от грязи…Владивосток – это мой дом, моя семья. А патриотизм – это и есть любовь к своей семье, к своему дому. И любовь к Родине – мои мальчишки это доказали. Мальчишки, которые погибли: Алешка Рыбак – рыжик мой, я его так называла. Герой России. Также – Ромка Мицай, хулиган мой из первой гимназии, - поделилась Галина Киселева. - И еще хочу сказать: сейчас физически слабые дети. У нас идет сдача зачетов – по нулям. Папа вчера пришел – высокий, стройный, красивый, а ребенок подтянуться не может. Понимаете? Вы что, около компьютера все подтягиваетесь?

При этом, по словам наставников, больше половины ребят в клубе расту без отцов, и материнского внимания им тоже очень не хватает. Время такое – чтобы иметь возможность покупать одежду, еду, платить за квартиру, матери хватаются за любую работу, совмещают, и детям, соответственно, уделяют меньше времени.

- Мне мальчишки говорят: «Мне не хватает мамы». Сейчас много говорится о деньгах, но из нашего клуба выходят по-настоящему достойные ребята, которые, не мешкая, пойдут за свою родину, за Россию, за свой город, - добавила Наталья.

Заодно во время эфира на радио она, как житель поселка Подножье на острове Русском попросила администрацию Владивостока обратить внимание на местные дороги, обеспечить нормальный проезд. А Галина Викторовна добавила, что Владивостоку не хватает зелени и чистоты.

Галина Киселева и ее дочь Наталья Фирсова в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» Фото: Ксения КРЫМОВА

Галина Киселева и ее дочь Наталья Фирсова в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Ксения КРЫМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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