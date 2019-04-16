Со второй попытки: во Владивостоке назвали нового почетного гражданина

В сквере почетных граждан Владивостока должна появиться еще одна фамилия. Кто это будет - вопрос, неизменно вызывающий интерес горожан, особенно журналистов. Список обновляется каждый год. В почетных рядах есть такие известные личности как Игорь Шувалов, Нелли Мизь, Сергей Дарькин, Борис Грызлов, Илья Лагутенко, Анна Чулкова.

Следующей, скорее всего, станет руководитель детского военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» Галина Киселева. За нее во вторник проголосовали абсолютно все члены комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока».

Руководитель детского военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» Галина КиселеваФото: dumavlad.ru

Как сообщает побывавший в Думе корреспондент «Комсомольской правды», всего на это звание претендовали пять человек: кроме Киселевой, также - основатель краевой хореографической школы, лауреат премии журнала «Балет» Виктор Васютин; фронтовик и солист хора художественно-творческого коллектива «Родные напевы» Семен Плетус, который любит встречать круизные лайнеры на морском вокзале; боксер и председатель регионального отделения «Союза писателей России» Александр Ткачук; директор по производству АО «Центр судоремонта «Дальзавод» Юрий Фирсов.

- Очень ответственный момент, - подчеркнула председатель комиссии, депутат Людмила Таран. – Документы мы принимали до 1 апреля. В итоге все представленные здесь - достойные люди, и очень жаль, что мы можем выбирать только одного.

Почетные граждане Владивостока тоже решают, кто пополнит их рядыФото: dumavlad.ru

За Галину Киселёву ходатайствовали администрация и педагоги городского Дворца детского творчества. Письма в ее поддержку направили городской и краевой Советы ветеранов, краевое отделение общественной организации ветеранов «Боевое братство», Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова, пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю, войсковая часть 62655, родительский комитет клуба «Юный патриот Родины», администрация города Владивостока и совет почетных граждан. Такой мощной поддержки сегодня не было больше ни у кого. Кроме того, отчасти повлиял тот факт, что Галина Римбаевна не прошла в прошлый раз: в 2018 году она уступила в голосовании капитану китобойного флота Юрию Сергееву.

Что касается соперников Киселевой сейчас, то за Виктора Васютина просили Приморский краевой драматический театр, Российский Союз писателей и «Государственный архив Приморского края». За Семена Плетуса - военный комиссариат Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока. Мастера спорта СССР по боксу Александра Ткачука выдвинуло региональное отделение «Союза писателей России», а представителя «Дальзавода» Юрия Фирсова – трудовой коллектив.

- Я лично отдала свой голос за четверых - Киселеву, Фирсова, Ткачука и за Васютина. Все проголосовали за Киселёву единогласно, и это действительно очень известный во Владивостоке человек. На протяжении десятков лет она воспитывает подрастающее поколение. Ее знают люди разного возраста. И в прошлом году, когда не выбрали ее, я получила в соцсетях огромное количество упреков: «Почему не выбрали? Она нас учила, мы до сих пор приходим к ней». Галина Римбаевна работает по сегодняшний день, возглавляет клуб «Юный патриот Родины», - пояснила журналистам председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов гордумы Людмила Таран.

Комиссия рекомендовала Думе присвоить звание «Почетный гражданин Владивостока» Галине Киселёвой. Заседание состоится в четверг 25 апреля.

В составе комиссии работал председатель думы Владивостока Андрей БрикФото: dumavlad.ru