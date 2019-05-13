2019-05-13T04:25:50+03:00
Дом. Семья

Узников «китовой тюрьмы» в Приморье могут отпустить на волю этим летом

Специалисты ждут окончательного решения ученых
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В бухте Средняя находятся 10 косаток и 87 белухВ бухте Средняя находятся 10 косаток и 87 белухФото: primorsky.ru
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Косаток и белух, которые содержатся в центре адаптации в бухте Средняя, могут вернуть в естественную среду обитания в течение одного-двух месяцев. Вполне реально, что морские животные покинут «китовую тюрьму» уже в начале этого лета.

- Мы ждем финального решения ученых – ВНИРО, ТИНРО, ветеринаров и сотрудников спецучреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, когда и каким способом выпускать морских млекопитающих из вольеров. Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного, – сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Стоит отметить, что со стороны администрации Приморья условия соглашения по содержанию и дальнейшей судьбе морских животных были выполнены. Так, в бухте Средняя создан реабилитационный центр адаптации, а ученым оказана вся необходимая помощь для диагностики состояния морских животных

Напомним, что скандалы вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя возле Находки не утихают с конца 2018 года. Там содержатся более сотни морских млекопитающих, которых хотели продать в Китай. Живут косатки и белухи в ужасных условиях: маленькие и грязные бассейны, а также полнейшая антисанитария. На днях специалисты детально показали, насколько ухудшается состояние животных в неволе.

Редакция «КП» - Владивосток» продолжит следить за развитием событий вокруг «китовой тюрьмы» - которая, кстати, скоро станет просторнее. О том, что для косаток установят еще один вольер, а для белух используют понтон, стало известно накануне. А в конце марта в бухте на территории Находки закончила работу группа российских ученых – теперь журналисты и все остальные, кому небезразлична судьба почти сотни морских млекопитающих, ждут подробностей о состоянии здоровья животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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