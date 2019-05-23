«Это аморально по отношению к животным»: экологи судятся за выпуск косаток и белух

На Дальнем Востоке наконец-то началось первое судебное разбирательство по поводу выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» на юге Приморья. Несмотря на то, что отпустить животных на волю обещали чиновники различных уровней, даже глава Минприроды, на сегодняшний день ни одно госведомство не пошло дальше слов. Владельцы китов прямо называют разговоры о выпуске «пургой», а Росприроднадзор – единственный орган, имеющий полномочия изъять животных, сегодня и вовсе оказался в роли ответчика.

Иск в Южно-сахалинский городской суд подали общественные организации «Экологическая вахта Сахалина», «Клуб «Бумеранг» и «Друзья океана».

- Сегодня, 23 мая, рассмотрели многочисленные ходатайства Росрыболовства и компаний-отловщиков. Они пытались прекратить судебное дело, добиться возращения судебного дела истцам. Пытались убедить суд, что иск нужно рассматривать в Арбитраже, а не в общей юрисдикции. Что права граждан не нарушены, и на этом основании нужно прекратить дело. В принципе, суд с этими ходатайствами не согласился и продолжил рассмотрение дела по существу. Но ходатайства занимают очень много времени, потому что по каждому из них судья должен писать определение. Мы рассматриваем это как попытку затянуть судебное разбирательство, - заявил «КП-Владивосток» глава организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

С этим же, по его мнению, связано и столь позднее представление отзывов ответчиками. В частности, Росприроднадзор представил свой отзыв только накануне вечером, хотя иск был подан в январе, и ведомство давно могла с ним ознакомиться. Росрыболовство тоже представило свои дополнительные возражения только накануне.

- Конечно, это похоже на желание затянуть процесс. На наш взгляд, это аморально по отношению к животным, которые продолжают находиться в «китовой тюрьме». Вода с каждым днем нагревается, что грозит животным новыми проблемами. В частности, для белухи вообще теплую воду очень плохо переносят. Для китов теплая вода грозит ростом числа болезнетворных микроорганизмов, которые могут повлиять на здоровье, - отметил собеседник.

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Кроме ходатайств на первом заседании успели заслушать истцов и опросить одного свидетеля ответчиков. Затем судья объявил перерыв до понедельника, в 10:00 27 мая заседание продолжится.

Экологи выдвинули два пакета требований. Они хотят признать незаконными и не действующими приказы Росрыболовства о выделении квот на вылов косаток и белух. А главное - признать незаконным бездействие Росприроднадзора по выпуску животных, обязать ведомство изъять всех китов из незаконного владения и выпустить их на свободу. Поскольку только Росприроднадзор наделен такими полномочиями.

Чтобы этот иск стал возможен, ранее эти же организации обжаловали в суде заключение государственной экологической экспертизы, которое и дало «зеленый свет» на дальнейший вылов китов. Суд стал на их сторону, управление Росприроднадзора по ДФО обратилось апелляционную инстанцию, но безуспешно. И решением Сахалинского областного суда в марте выдача положительного заключения госэкспертизы на документацию по общему допустимому улову (ОДУ) 13 косаток в Охотском море официально признано незаконным.

К тому времени Минприроды уже разрабатывало план по выпуску китов, ученые обследовали животных и дали рекомендации, когда и как лучше их выпускать, однако сегодня Алексей Решетов, гендиректор ООО «Афалина», которое выловило китов и планировало к продаже в Китай, заявил журналистам, что выпуск не планирует. Более того, животные по-прежнему тесно общаются с людьми, что противоречит рекомендациям ученых и больше похоже на подготовку к океанариуму, а не к выпуску на волю.

- Животные живы, здоровы, нормально питаются, радуются приходу людей. Консилиум прошел, сказали, что все хорошо, что мы содержим их просто замечательно, что все в шоке, как мы смогли это сделать. Есть рекомендация увеличить пространство для животных, насколько я знаю. В принципе, все. А кто говорит о выпуске? Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Животные - моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Поэтому все необдуманные заявления о каком-то выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает, - заявил Алексей Решетов.

Он добавил, что в прессе «несут пургу» и что у него «здоровья не хватит за всеми журналистами бегать и каждого к ответственности привлекать».

Комментируя его заявление, эколог Дмитрий Лисицын признает, что формально он прав. Ведь на сегодняшний день ни один госорган не подал ни одного иска, не завел ни одного судебного дела, которое бы обязало отловщиков выпустить животных.

- О выпуске нет ничего, кроме заявлений на сайтах и в СМИ. Февральское поручение Владимира Путина адресовано Минприроды и Минсельхозу и звучит как «определить судьбу животных». Не выпустить. Но они до сих пор не могут это поручение выполнить и судьбу определить.

Добавим, что на сегодняшний день в бухте Средняя на юге Приморья в центре передержки находится 10 косаток, 87 белух, шесть моржей, лахтаки и около полусотни ларг.

Тем временем

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова гендиректора компании-отловщика «Афалина» Алексея Решетова о том, что он не собирается добровольно выпускать животных на волю, поскольку они – его собственность.

- Мы тоже с удивлением сегодня услышали вот эти заявления представителя или собственника компании, которая занималась отловом. Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются, - сказал представитель Кремля.

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