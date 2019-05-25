2019-05-25T09:41:42+03:00
Общество

Родители участницы БДСМ-флешмоба в школе Владивостока заплатят штраф за погоны

На скандальную вечеринку выпускница надела полицейскую форму [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Скандальный перфоманс школьники устроили за день до последнего звонкаСкандальный перфоманс школьники устроили за день до последнего звонкаФото: Социальные сети
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Наказание понесет одна из участниц скандального «Дня самоуправления» в школе №74 во Владивостоке. Напомним, что за сутки до последнего звонка ученики 11б устроили флешмоб с переодеваниями - парни нарядилась в костюмы ковбоев и зайчиков с голыми торсами и заклеенными сосками, а девушки примерили полицейскую форму.

Родители одной их выпускниц, которая была в полицейской форме, заплатят штраф за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Об этом рассказали в УМВД России по Приморскому краю. Сумму штрафа собеседник не уточнил, но, согласно статье, она достигает 1,5 тысячи рублей. Ранее в полиции сообщили, что полицейскую форму девушка купила в магазине спецодежды специально для мероприятия.

Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

Скандальный флешмоб до сих пор вызывает горячие споры. В поддержку школьников даже появилась петиция, а также на сторону выпускников встала Ксения Собчак.

В адрес учебного учреждения с углубленным изучением предметов эстетического цикла также продолжают сыпаться гневные комментарии. Не выдержав свалившегося позора, директор школы № 74 написала заявление на увольнение по собственному желанию. По неподтвержденной информации, вслед за ней собираются уйти еще три педагога. На их защиту встали родители учеников школы №74.

В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

В ТЕМУ:

Последний звонок с БДСМ и «полицией»: в школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах

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ИСТОЧНИК KP.RU

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