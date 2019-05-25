Родители участницы БДСМ-флешмоба в школе Владивостока заплатят штраф за погоны
Наказание понесет одна из участниц скандального «Дня самоуправления» в школе №74 во Владивостоке. Напомним, что за сутки до последнего звонка ученики 11б устроили флешмоб с переодеваниями - парни нарядилась в костюмы ковбоев и зайчиков с голыми торсами и заклеенными сосками, а девушки примерили полицейскую форму.
Родители одной их выпускниц, которая была в полицейской форме, заплатят штраф за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Об этом рассказали в УМВД России по Приморскому краю. Сумму штрафа собеседник не уточнил, но, согласно статье, она достигает 1,5 тысячи рублей. Ранее в полиции сообщили, что полицейскую форму девушка купила в магазине спецодежды специально для мероприятия.
Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.
Скандальный флешмоб до сих пор вызывает горячие споры. В поддержку школьников даже появилась петиция, а также на сторону выпускников встала Ксения Собчак.
В адрес учебного учреждения с углубленным изучением предметов эстетического цикла также продолжают сыпаться гневные комментарии. Не выдержав свалившегося позора, директор школы № 74 написала заявление на увольнение по собственному желанию. По неподтвержденной информации, вслед за ней собираются уйти еще три педагога. На их защиту встали родители учеников школы №74.
В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.
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ИСТОЧНИК KP.RU