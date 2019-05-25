Родители участницы БДСМ-флешмоба в школе Владивостока заплатят штраф за погоны

Наказание понесет одна из участниц скандального «Дня самоуправления» в школе №74 во Владивостоке. Напомним, что за сутки до последнего звонка ученики 11б устроили флешмоб с переодеваниями - парни нарядилась в костюмы ковбоев и зайчиков с голыми торсами и заклеенными сосками, а девушки примерили полицейскую форму.

Родители одной их выпускниц, которая была в полицейской форме, заплатят штраф за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Об этом рассказали в УМВД России по Приморскому краю. Сумму штрафа собеседник не уточнил, но, согласно статье, она достигает 1,5 тысячи рублей. Ранее в полиции сообщили, что полицейскую форму девушка купила в магазине спецодежды специально для мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710753" frameborder="0"></iframe> Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

Скандальный флешмоб до сих пор вызывает горячие споры. В поддержку школьников даже появилась петиция, а также на сторону выпускников встала Ксения Собчак.

В адрес учебного учреждения с углубленным изучением предметов эстетического цикла также продолжают сыпаться гневные комментарии. Не выдержав свалившегося позора, директор школы № 74 написала заявление на увольнение по собственному желанию. По неподтвержденной информации, вслед за ней собираются уйти еще три педагога. На их защиту встали родители учеников школы №74.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710736" frameborder="0"></iframe> В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

В ТЕМУ:

Последний звонок с БДСМ и «полицией»: в школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах

Разразился громкий скандал, из-за которого директор школы намерена уволиться, а школьниками заинтересовалась полиция (подробнее)

Педагог от бога, отличный руководитель: преподаватели и ученики встали на защиту директора оскандалившейся школы во Владивостоке

Родители категорически против увольнения высококлассного специалиста (подробнее)

«Так нужно было сделать»: директор школы во Владивостоке после БДСМ-скандала прокомментировала свое желание уволиться

Оскандалившейся школе Галина Пугина отдала 30 лет жизни (подробнее)

В интернете появилась петиция в поддержку выпускников, устроивших БДСМ-перфоманс в школе во Владивостоке

Авторы просят оставить учеников в покое накануне ЕГЭ (подробнее)

Последний звонок с БДСМ: Собчак вступилась за веселых выпускников

Школьники во Владивостоке устроили праздник в вызывающих нарядах (подробнее)