Костаки и белухи, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», подплывают к Шантарским островам

Первых узников приморской «китовой тюрьмы» выпустили на волю в Охотском море. На двух косаток и шесть белух установили спутниковые маячки, чтобы следить за их дальнейшем передвижением. Первые данные говорят о том, что животные инстинктивно возвращаются в место отлова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715821" frameborder="0"></iframe> Узников «китовой тюрьмы» наконец-то выпускают на волю.Пленников «китовой тюрьмы» в Приморье начали освобождать. Как раз в день «Прямой линии» с Путиным

- Косатки прошли уже более 100 километров со вчерашнего дня. Судя по всему, они находятся в хорошей физической форме. Движутся они парой – самец и самка, они вместе жили в вольере. Будем следить за дальнейшим их перемещением, - рассказал «КП-Владивосток» Константин Оспиов, пресс-секретарь Тихоокеанского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ТИНРО).

Косатки прошли уже более 100 километров со вчерашнего дня. Фото: ВНИРО

После того, как специалисты вернутся в Приморье, начнется подготовка к выпуску следующей группы косаток и белух.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/717094" frameborder="0"></iframe> Подготовка белухи из «китовой тюрьмы» к выпуску.

Однако экологи считают, что китообразных «не выпустили, а выбросили» в Охотское море. Общественная коалиция «Свободу косаткам и белухам» заявляет, что операция по возвращению узников «китовой тюрьмы» в естественную среду обитания провалилась.

- Абсолютно неподготовленных косаток и белух везли в тесных контейнерах по ужасным, разбитым дорогам в практически обездвиженном состоянии почти 7 дней, что запредельно много для любого китообразного. Из-за неподготовленности места для выпуска животным пришлось провести в контейнерах лишних два дня. И наконец, выяснилось, что и непосредственно выпуск в море проведен без какой-либо возможности косаткам и белухам прийти в себя, получить корм после длительного голодания, восстановить двигательные функции и социальные связи. Временные морские вольеры для реабилитации животных на месте выпуска были не подготовлены, также не предпринято никаких усилий по поиску групп диких косаток и белух на прилегающих акваториях, для повышения шансов на встречу с ними бывших узников «китовой тюрьмы», - заявляют экологи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/717095" frameborder="0"></iframe> Выпуск белухи из «китовой тюрьмы» в Охотское море.

Отметим, что еще 8 косаток и 81 белуха до сих пор остаются в центре передержки в бухте Средняя. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалине признал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостоке по материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Впервые в мире выпускается столь большое количество животных, проживших почти год бок о бок с людьми. Фото: ВНИРО

Впервые в мире выпускается столь большое количество животных, проживших почти год бок о бок с людьми. Таких масштабных выпусков не было ни у одной страны, поэтому российский опыт поможет понять некоторые вопросы о возможностях возврата адаптированных морских млекопитающих в естественную среду.