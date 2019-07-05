2019-07-05T10:30:01+03:00
Общество

Втору партию узников «китовой тюрьмы» из Приморья освободят на следующей неделе

Отпускать будут косаток, потому что этих китообразных нужно вернуть домой до сентября
Александра ШОПЕНКО
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Выпустить на волю косаток нужно до начала миграции в теплые воды. Фото: Александр СафроновВыпустить на волю косаток нужно до начала миграции в теплые воды. Фото: Александр Сафронов
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На следующей неделе три-четыре косатки из «китовой тюрьмы» отправятся домой в Охотское море. Напомним, что в бухте Средняя под Находкой содержится всего восемь этих китообразных. Выпустить на волю их нужно до начала миграции в теплые воды.

- Группы косаток были сформированы с учетом родственных связей и социальной структуры, что очень важно для снижения потенциальной конфликтности. Мы, к сожалению, технически не можем перевезти всех разом, у нас нет для этого технических средств. Если бы нам дали большой десантный корабль, мы бы могли рассматривать эти варианты. А пока что имеем, то имеем, - сказал Вячеслав Бизиков, заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Он отметил, что первая партия животных была специально составлена из косаток и белух, чтобы посмотреть, как они поведут себя. Последующие выпуски будут одновидовыми, сейчас первоочередная задача – выпустить косаток.

- Косатка очень большая, плюс ко всему с ней присутствует несколько человек которые не дают возможность ей укачаться и смотрят, чтобы не попадала вода в дыхало. Такого количества персонала просто нет, даже если бы мы захотели. С белухами проще, потому что в один контейнер легко помещаются три особи. В первый выпуск они всю дорогу плавали, с ними вообще не было никаких проблем. На одну машину можно поставить четыре ванны. На трех авто можно вывезти половину всех белух. А отпускать их можно и осенью. Как только всех косаток отправим, после этого будет спокойней, - отметил Кирилл Колончин, директор «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).

Кстати, во время транспортировки и перед выпуском животных не кормили и впредь не собираются. Связано это с тем, что косатки и белухи «нагуляли жирок» и у них есть запасы, которые позволят им не есть порядка шести дней. Тем более, что это для них пустяк – во время миграции в естественной среде обитания они могут не питаться около месяца и при это еще плыть.

Перед освобождением мормлеков не кормили, чтобы не закладывать основы рефлекса «человек и еда». К моменту выпуска косатки и белухи уже хотели есть, поэтому они голодные и злые стремительно покинули мыс Перовского.

Отметим, что еще 8 косаток и 81 белуха до сих пор остаются в центре передержки в бухте Средняя. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалине признал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостоке по материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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